GP Abu Dhabi, F1: Nova bandeira vermelha no segundo treino livre | AutoSport

Instantes depois do reinício da segunda sessão de treinos livres, que esteve suspensa durante cerca de 25 minutos por causa do acidente de Carlos Sainz, Nico Hülkenberg perdeu o controlo do Haas VF-23 na curva 1, logo na sua primeira volta rápida, batendo nas proteções do circuito e ficando parado em pista.

Os danos não foram tantos como os do Ferrari na situação anterior, mas levou a uma nova suspensão da sessão com bandeira vermelha, reduzindo ainda mais o tempo disponível para as simulações e trabalho das equipas no único treino que se realiza à mesma hora da corrida.