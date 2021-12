GP Abu Dhabi F1: Notas AutoSport | AutoSport

Por: Fábio Mendes e Pedro André Mendes

Encerramos a análise ao GP de Abu Dhabi, a última prova do ano, com as notas aos pilotos e equipas.

Red Bull – Faltou apenas o pódio de Sergio Pérez

Sobre Max Verstappen já foi (quase) tudo escrito. Sorte ou milagre dos deuses das corridas, como pediu Christian Horner, a verdade é que o piloto parece nunca ter perdido a esperança de sair de Abu Dhabi campeão do mundo e tentou de tudo, usou todo o seu arsenal, para no fim levar a melhor sobre Lewis Hamilton. Conseguia vencer a corrida sem a questão do Safety Car e a decisão da direção de prova? Provavelmente, não. Mas deixou tudo o que tinha em pista, assim como fez Lewis Hamilton. A equipa também trabalhou todos os cenários para tentar ajudar Verstappen a atingir o objetivo. Usou uma estratégia diferente para a qualificação (usou macios para passar à Q3 e assim teve de largar com as borrachas mais macias e menos duráveis), que não ajudou o piloto no primeiro stint, perdendo a posição na largada e muito tempo para Hamilton. Mas foi essa decisão e a de Pérez dar o cone de aspiração que possivelmente permitiu ao neerlandês conquistar a pole position. Sergio Pérez merecia terminar a corrida e um quase certo lugar no pódio. O seu Red Bull tornou-se muito largo quando foi necessário e parecia que Hamilton estava em luta com Verstappen. Só faltou à Red Bull o pódio do mexicano, que deu um recital de condução defensiva, trazendo Verstappen de novo para a luta, quando esta parecia já longínqua.

Red Bull – Nota 9

Max Verstappen – Nota 10

Sergio Perez – Nota 8

Mercedes – Um final de época amargo

A Mercedes terminou o ano como não queria…. sem o título de pilotos. No meio da azáfama toda do fim da corrida, parece que todos se esqueceram que a Mercedes é campeã do mundo de construtores pela oitava vez consecutiva, mas o mediatismo e a intensidade da luta Hamilton Vs Verstappen falou mais alto. Foi um fim de semana de altos e baixos para a Mercedes. Tiveram o melhor carro do fim de semana, mas a Red Bull jogou melhor as suas cartas. Na qualificação, a Mercedes não fez jogo de equipa e talvez por isso tenha ficado a perder. Verstappen fez uma volta tremenda com a ajuda de Pérez enquanto a Mercedes preferiu não arriscar nesse jogo, ficando a perder. Na corrida, Hamilton fez tudo o que podia para ser campeão, mas a sorte não lhe sorriu. A Mercedes esteve sempre de mãos atadas na estratégia e por isso não aproveitou as interrupções para trocar de pneus a Hamilton, que ficou assim exposto no final. Hamilton fez tudo bem, excelente corrida, mesmo desacompanhado, e mostrou muita classe no final. Verstappen mereceu o título, mas Hamilton também o merecia. Grande época do britânico. Valtteri Bottas saiu pela porta pequena. Disse que ficou triste com o resultado final, mas a sua prestação não ajudou. Sempre longe de Hamilton nos momentos decisivos, nunca justificou o rótulo de “melhor colega de equipa de sempre”. Bottas fez uma época à sua imagem: inconstante, com momentos brilhantes e com momentos para esquecer. Não aproveitou a oportunidade de ouro na Mercedes.

Mercedes: Nota 8

Lewis Hamilton – Nota 9

Valtteri Bottas – Nota 5

Ferrari – Pódio caído do céu

Sempre que Carlos Sainz conquista um pódio, acontece qualquer “novela” na corrida. Desta vez foi a controversa última volta. Só no final da corrida, ao analisarmos a classificação é que nos apercebemos que Sainz terminou no terceiro lugar. Em condições normais, Sergio Perez terminaria nesse posto, mas as corridas têm disto e após o azar do piloto mexicano, Sainz festejou o quarto pódio da época. No outro extremo esteve Charles Leclerc. O monegasco caiu muito na classificação após a primeira paragem, a segunda não o beneficiou e além disso ficou “preso” no mini pelotão que se formou e que poucas alterações sofreu durante várias voltas. Ainda assim, beneficiou da paragem sob Safety Car de Daniel Ricciardo para subir ao 11º posto e ainda, do abandono de Perez. Não foi o final de ano que Leclerc esperava, com certeza.

Ferrari – Nota 6

Carlos Sainz – Nota 9

Charles Leclerc – Nota 6

Alpha Tauri – Excelente época com o quinto lugar à vista

A Alpha Tauri fez uma época muito boa, que teve como figura principal Pierre Gasly. O francês voltou a terminar no top 5, mais um numa época brilhante. Foi regular, rápido e levou sozinho a equipa. Em Abu Dhabi fez mais do mesmo e o quinto lugar, depois do 12º na qualificação, é um sinal claro da qualidade do piloto. No entanto, o fim de semana foi complicado e nunca esteve à vontade com o carro, mas a sorte sorriu-lhe com as desistências de outros pilotos e com o Safety Car final que conseguiu aproveitar. Yuki Tsunoda teve o melhor final de época que poderia ter esperado. Excelente fim de semana, sem erros, com bom ritmo, a mostrar o que pode fazer no futuro. A melhoria de forma era evidente no último terço da época, mas faltava alguma sorte ao japonês que terminou a época como começou, com nota muito positiva. Pelo meio houve muitos altos e baixos, muitos erros, muita inexperiência mas em Abu Dhabi, Tsunoda mostrou que pode ser muito mais. Se Tsunoda tem feito pelo menos metade dos pontos de Gasly, a Alpha Tauri tinha chegado ao quinto lugar.

Alpha Tauri – Nota 8

Pierre Gasly – Nota 8

Yuki Tsunoda – Nota 8

McLaren – Mau arranque de Norris

Seria difícil – tendo Sergio Perez e Carlos Sainz nas imediações – Lando Norris conservar o terceiro lugar até ao final da corrida, mas logo nos primeiros metros perdeu duas posições e a partir desse momento seria complicado fazer melhor do que terminar mais acima na classificação. Ainda teve o azar de furar e ter de parar novamente quando estava no quinto posto, na volta 48. A primeira curva da corrida desenhou o restante da prova. Daniel Ricciardo só pode agradecer o final do ano. Se há piloto que baixou – e o australiano já mostrou que precisa de tempo para se ambientar – de forma em relação ao ano anterior foi Ricciardo. Mesmo depois da vitória em Monza, Ricciardo foi várias vezes batido por Lando Norris, inclusive em Abu Dhabi. A paragem para trocar de pneus quando o Safety Car entrou em pista, não surtiu o efeito pretendido, até pelo contrário, terminou uma posição abaixo daquela que rodava na altura.

McLaren – Nota 6

Lando Norris – Nota 7

Daniel Ricciardo – Nota 5

Alpine – Final de época forte valeu o quinto lugar

Foi a época possível para a Alpine com um carro já esgotado e com a equipa claramente a olhar para 2022. Mas apesar de uma época mediana, a Alpine teve momentos de brilhantismo que dão ânimo para o futuro. Não foi o caso em Abu Dhabi, onde a Alpine fez uma boa corrida mas não apresentou um ritmo que fizesse sonhar com outro brilharete como em Jidá. Fernando Alonso e Esteban Ocon conseguiram ficar nos pontos e Alonso, que começou atrás do colega de equipa, até terminou à sua frente. Foi um bom fim de época que garantiu o quinto lugar, um prémio de consolação suado face ao que a Alpha Tauri e especialmente Gasly fizeram ao longo do ano.

Alpine – Nota 7

Fernando Alonso – Nota 7

Esteban Ocon – Nota 7

Aston Martin – Felizmente já terminou a época

A Aston Martin é uma das equipas que contou os dias para a época terminar, de tão má que foi e embora Sebastian Vettel tenha terminado perto de Charles Leclerc, a corrida não foi de feição (mais uma vez) para a equipa. O alemão ficou muito tempo atrás de Antonio Giovinazzi, depois de ter ficado na mesma posição na qualificação. Os dois pilotos estiveram envolvidos numa luta pela posição, com Vettel a levar a melhor sobre Lance Stroll, o melhor momento do fim de semana.

Aston Martin – Nota 5

Sebastian Vettel – Nota 6

Lance Stroll – Nota 5

Haas – Uma época que nem chegou a começar

A Haas terminou o seu calvário. Uma época dura em que a equipa se focou apenas em 2022 e apresentou um carro sem evoluções e que já no ano passado era fraco. Nikita Mazepin nem pôde terminar o ano de estreia em pista, pois testou positivo para a Covid-19 e como tal ficou impossibilitado de correr no domingo, depois de uma qualificação desapontante. Mick Schumacher terminou com nota positiva. 14º lugar depois do acidente na corrida passada. A qualificação não foi a melhor, mas na corrida manteve-se longe dos problemas e encerrou o ano com uma bela exibição. Venha 2022 que este foi um ano zero para a Haas.

Haas – Nota 4

MIck Schumacher – Nota 6

Nikita Mazepin – Sem nota

Alfa Romeo – Despedidas sem brilho

Era a última corrida para Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi mas as despedidas foram feitas sem brilho e sem ver a bandeira de xadrez. Na qualificação Kimi ficou arredado na Q1 e na corrida o finlandês acabou mais cedo com um problema nos travões. Já Giovinazzi fez uma qualificação boa, que o levou até à Q2, mas na corrida um problema hidráulico acabou com o esforço do italiano. Não foram as melhores despedidas, mas foram as possíveis, num ano mau da Alfa Romeo.

Alfa Romeo – Nota 3

Kimi Raikkonen – Nota 4

Antonio Giovinazzi – Nota 5

Williams – Fim de época péssimo

Nicholas Latifi ficará ligado à conquista do campeonato por Max Verstappen Esta é a descrição possível do fim de semana da Williams. Eliminados ambos na Q1, com Latifi a ser um pouco mais rápido que George Russell, ambos não terminaram a corrida. O britânico com problemas na caixa de velocidade, o canadiano perdeu o controlo do carro, depois de ter saído de pista e sujado os pneus, e embateu nas proteções do circuito. Foi por pouco que não terminou a corrida, mas mesmo que assim o fizesse, estava a tentar ultrapassar o Haas de Mick Schumacher. Isso mostra quão difícil foi a corrida para o piloto da Williams.

Williams – Nota 3

Nicholas Latifi – Nota 4

George Russell – Nota 3