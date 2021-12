GP Abu Dhabi, F1: Ninguém bate Michael Schumacher, afirma Toto Wolff | AutoSport

Este é o dia decisivo para Lewis Hamilton e Max Verstappen. Alcançar o prestígio de vencer, ou o oitavo campeonato do mundo ou o primeiro da carreira, está a “apenas” 58 voltas para ambos os pilotos que saem das duas primeiras posições da grelha. O cenário de um toque ou até mesmo o abandono dos dois pilotos já passou pela cabeça de muita gente, mas Toto Wolff tem confiança que os pilotos estão sensibilizados sobre este tema e tem a certeza que será uma corrida limpa.

“Não falei com Lewis sobre isso, porque penso que o diretor da prova sensibilizou os pilotos sobre as possíveis consequências”, afirmou o responsável da Mercedes ao Autosport.com. “Não tenho dúvidas de que os pilotos vão competir muito porque se trata do campeonato mundial de F1. Mas, tenho confiança de que será muito limpo: duro, mas muito limpo. Não forçar a saída de ninguém, nem bater em ninguém. Isto é o que este épico campeonato merece como final”Curiosamente, Wolff é da opinião que Michael Schumacher continuará a ser o melhor piloto de todos os tempos, mesmo que Lewis Hamilton consiga vencer hoje o seu oitavo título mundial. “Ninguém, jamais, será melhor do que Schumi”, disse Wolff ao Bild.”Mesmo que as estatísticas digam que Lewis está na frente, Michael moldou uma geração como nenhuma outra, é um ícone. Não podemos fazer comparações entre gerações. Lewis é o maior de sua geração”.