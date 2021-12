GP Abu Dhabi F1: Nikita Mazepin fora devido à covid-19 | AutoSport

Nikita Mazepin não vai correr no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 devido a ter testado positivo para a covid-19.

“O piloto da Uralkali Haas F1 Team, Nikita Mazepin testou positivo para Covid-19 no Circuito Yas Marina antes do Grande Prémio de Abu Dhabi de domingo”, lê-se numa declaração de Haas: “A equipa lamenta, portanto, anunciar que Nikita não poderá participar na corrida. Nikita está fisicamente bem, está assintomático, mas irá agora auto-isolar-se e aderir às diretrizes das autoridades de saúde pública, já que a segurança é a prioridade para todas as partes envolvidas. A Uralkali Haas F1 Team deseja felicidades a Nikita e aguardamos com expetativa o seu regresso às pistas no início de 2022 para testes de pré-época”.

Como Mazepin já se qualificou para a corrida, a Haas não o pode substituir para a corrida.