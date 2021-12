GP Abu Dhabi, F1, Nico Rosberg: “Red Bull está quase a desistir da qualificação” | AutoSport

Desde o treino livre 2 de ontem à tarde, que Max Verstappen parece estar melhor em ritmo de corrida que de qualificação, enquanto Lewis Hamilton tem mostrado um bom ritmo para se impor na qualificação de logo. Para Nico Rosberg, que está de novo a comentar o GP para a Sky em Abu Dhabi, a Red Bull pode tentar uma estratégia alternativa a pensar num primeiro stint de corrida com pneus macios para Verstappen, deixando que Hamilton parta da pole position.

“Lewis está na sua melhor forma este fim de semana. Inacreditável, está muito forte e está a colocar os tempos de volta e sempre a liderar, mas mais uma vez Max está apenas dois décimos atrás. Está tão perto. A Red Bull está a experimentar algumas coisas com as asas traseiras e ainda não se sentem muito confortáveis, o que não é um bom sinal. Estão a tentar correr com menos na asa porque os Mercedes são muito mais rápidos nas retas”, afirmou o antigo campeão do mundo aos microfones do canal britânico, acrescentando: “Parece-me que a Red Bull está quase a desistir da qualificação e a dizer ‘OK, não conseguimos bater o Lewis pela pole’. Por isso, esperam qualificar-se no segundo lugar. É como se estivessem a tentar jogos mentais para tentar algo completamente diferente, para colocar o Verstappen com pneus macios para a corrida”.

A sessão de qualificação começa às 13 horas de Portugal Continental.