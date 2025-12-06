GP Abu Dhabi F1: Nico Rosberg elogia prestação de Lando Norris

Nico Rosberg sabe bem o que é viver a pressão de uma jornada decisiva em Abu Dhabi. O ex-piloto alemão conquistou o título em 2016, também na última jornada, na altura contra Lewis Hamilton, um pouco à imagem do que Lando Norris está a viver com Max Verstappen. Talvez seja por isso que Rosberg tem elogiado tanto a prestação do britânico.

O agora comentador da Sky revelou alguns dos efeitos da enorme pressão que sentiu no fim de semana de Abu Dhabi em 2016, reconhecendo que sofreu muito com os efeitos do nervosismo. Desde poucas horas de sono, até as dificuldades em comer, Rosberg falou num fim de semana mais de sobrevivência do que de performance pura. O alemão relembrou até a manobra sobre Max Verstappen, na altura conhecido pelo seu estilo de defesa muito agressivo. Depois de conseguir a manobra, Rosberg reconheceu que teve dificuldades em controlar o acelerador, tal a forma como as pernas lhe tremiam no cockpit.

Talvez por isso tenha enaltecido o trabalho de Lando Norris. O piloto da McLaren fez o 2º tempo na qualificação e larga assim da segunda linha da grelha, numa sessão onde o piloto pareceu jogar pelo seguro, sem arriscar a procura pela última décima de segundo. Rosberg teceu rasgados elogios à prestação do #4:

“O suspense continua. Gostaria de felicitar o Lando Norris. Durante toda a qualificação, as coisas não lhe estavam a correr bem, de alguma forma tudo foi uma luta, mas quando importava, no final, fez uma volta perfeita para garantir a primeira linha. A pressão deve ter sido insana naquele último momento, especialmente quando sentes que as coisas não estão a correr na perfeição, até um Russell te pode ameaçar. Fez um trabalho incrível, Lando, no final. Um trabalho perfeito.”