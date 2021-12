GP Abu Dhabi F1: Nicholas Latifi, o novo Timo Glock | AutoSport

Nicholas Latifi recebeu de Christian Horner um agradecimento que dispensava: ter provocado o Safety Car, que redundou na reviravolta mais dramática da história da Fórmula 1.

O canadiano da Williams, explicou o que muitos perceberam de imediato: decorrente da sua luta com Mick Schumacher, o Williams ficou com os pneus sujos e isso resultou na perda de controlo do carro e no acidente.

“Foi uma corrida dura, em que lutámos pelo ritmo, no final do Grande Prémio eu estava a lutar com o Mick Schumacher e fui forçado a uma saída ligeiramente larga, mas justa, na curva nove. Os meus pneus sujaram-se ao passar por fora da pista e posteriormente cometi um erro e, infelizmente, despistei-me. Isto obviamente não era como eu queria terminar a época, por isso é decepcionante”. De forma diferente, Nicholas Latifi, fez o mesmo papel de Timo Glock no GP do Brasil de 2008.