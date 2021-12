GP Abu Dhabi, F1: Motor antigo custou dois décimos a Valtteri Bottas | AutoSport

Valtteri Bottas terminou a sessão de qualificação apenas com o sexto tempo, a 0.9s do tempo alcançado por Max Verstappen e ainda viu Lando Norris, Sergio Perez e Carlos Sainz terminarem com tempos melhores que o seu. O piloto finlandês justifica a diferença de andamento na qualificação, com a mudança de motor, dos que já tinha utilizado anteriormente, que diz ser dois décimos mais lento do que o que utilizou ontem.“Na Q2, penso que fiz a minha melhor volta e nunca consegui melhorar. Senti que quanto mais eu tentava, mais parecia que a afinação não tinha mais nada para dar. Fui com uma afinação mecânica bastante suave e sinto que é muito boa para a corrida, e esperava que estivesse tudo bem para a qualificação, mas a aderência melhorou bastante, por isso era diferente. Tivemos de mudar para uma unidade motriz mais antiga para hoje, que eu sabia que era, em comparação com a de ontem, pelo menos dois décimos [mais lenta]”. O piloto explicou que a equipa sentiu-se “mais confiante com esta unidade motriz pela fiabilidade”.