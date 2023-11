GP Abu Dhabi, F1: Mike Krack considera “muito difícil” a Aston Martin alcançar a McLaren | AutoSport

A Aston Martin teve um bom desempenho em Las Vegas e chegou ao Grande Prémio de Abu Dhabi com hipótese de responder ao ataque da McLaren e poder recuperar o quarto lugar do mundial de construtores. Esta é ainda uma das posições em discussão na derradeira prova da temporada, mas com 11 pontos a separar as duas estruturas e os sinais evidenciados pela McLaren nos treinos de ontem, consolidados pelo que assistimos no treino livre hoje, o chefe de equipa da Aston Martin mantém-se realista quanto a este objetivo, avisando que será “muito difícil em condições normais” poderem ultrapassar os adversários na tabela classificativa.

A Aston Martin somou 12 pontos em Las Vegas, a penúltima prova do ano, mais dez do que a McLaren, que ficou sem Lando Norris no início dessa prova. Por isso, a diferença entre ambas as estruturas é de 11 pontos, mas Mike Krack avisa para a dificuldade que é deixar para trás os adversários no mundial de construtores.

“Somos realistas”, disse Krack ao canal alemão da Sky. “Sabemos que é uma grande diferença. Precisamos de doze pontos, porque se estivermos empatados estamos atrás, por isso precisamos de mais doze pontos. E isso é muito, muito difícil em circunstâncias normais, porque a McLaren tem um carro rápido, a pista também se adequa ao carro deles, também foram rápidos ontem [nos dois primeiros treinos do GP de Abu Dhabi]. E é por isso que é difícil”.

O responsável da Aston Martin salientou que “ontem sentamo-nos e decidimos que seria melhor concentrarmo-nos em nós próprios, temos de dar cem por cento se quisermos ter alguma hipótese. E temos de esperar que a McLaren nos dê a hipótese de não estar a cem por cento”.

Krack lembrou que, como se viu em Las Vegas, por exemplo, “a McLaren nem sempre está a cem por cento e nós temos de estar lá. Se não estivermos lá, é claro que não é assim tão fácil”. O chefe de equipa da Aston Martin admitiu que, como há ainda a “luta pelo segundo lugar [entre Mercedes e Ferrari] – quando duas pessoas lutam, a terceira fica feliz – quem sabe, talvez haja um pouco de luta e talvez possamos capitalizar com isso”.