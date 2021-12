GP Abu Dhabi F1, Michael Masi reforça ‘lembrete’: “pode haver dedução de pontos” | AutoSport

O diretor de corrida da Fórmula 1, Michael Masi, emitiu há dias uma missiva às equipas recordando que os Comissários têm poderes para deduzir pontos aos pilotos e equipas, que possam vir a prevaricar na corrida decisiva do ano, acrescentando ainda que é bom os adeptos estarem estejam cientes das regras.

Christian Horner já disse que quaisquer penalizações devem ser consistentes com as dadas em corridas anteriores, mas Masi deixa claro que os Comissários têm a opção de deduzir pontos, porque sendo esta a última corrida do ano há penalizações ineficazes, como lugares na grelha: “É um aviso para todos porque há outras lutas não só Mercedes e Red Bull. Portanto, foi apenas um lembrete para todos. Não é minha decisão o que quer que seja decidido na sala dos Comissários. Seja como for, todos querem, eu incluído, que tudo seja decidido na pista e não nas próximas semanas no Tribunal de Apelo. Espero que Mercedes, Red Bull, Max e Lewis, queiram resolver a questão na pista com uma corrida emocionante para terminar este excitante campeonato de 2021″.