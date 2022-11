GP Abu Dhabi F1: Mercedes preocupada com degradação de pneus | AutoSport

Apesar de terem estado em evidência durante o primeiro dia do Grande Prémio de Abu Dhabi, com os dois melhores tempos do primeiro treino e o segundo e quarto na segunda sessão, a Mercedes está apreensiva quanto à alta degradação de pneus que sofreu no traçado de Yas Marina.

Andrew Shovlin, o responsável pela engenharia de pista da equipa explicou que por terem tentado testar algumas soluções na primeira sessão do dia, “não tivemos o foco normal na preparação da corrida”. Embora tenham ficado satisfeitos com alguns sinais evidenciados no último treino do dia, “falta-nos um pouco de ritmo, tanto numa volta rápida como em simulação de corrida”, garantiu o engenheiro.

“Fora do normal, a degradação parece mais elevada do que para os nossos adversários”, salientou Shovlin, “por isso vamos analisar isso para descobrir o que a está a causar; essa é a nossa maior preocupação neste momento”.

Enquanto a Mercedes procura esclarecer o que acontece de errado com os pneus nos seus carros em Abu Dhabi, Shovlin garante que a diferença para os adversários não é grande, por isso tem a esperança que com pequenas alterações possam caminhar na “direção certa”.