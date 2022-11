GP abu Dhabi F1: Mercedes pode voltar a lutar pela vitória | AutoSport

O maior problema identificado pela Mercedes logo após a conclusão das duas sessões de treinos livres foi a alta degradação dos pneus nos seus carros, maior do que aconteceu, segundo Andrew Shovlin, nos monolugares da Red Bull e Ferrari. Este facto será importante tanto para a qualificação como para a corrida e pode colocar algumas questões à equipa do ponto de vista estratégico.

Em termos de ritmo, durante as simulações nos treinos, a desvantagem para a Red Bull – o carro neste momento mais rápido – é uma das mais curtas da época, o que indica que com algum trabalho na configuração e a solução para a degradação maior dos pneus, a Mercedes pode voltar a lutar por uma vitória em Abu Dhabi, apesar do circuito não favorecer tanto o W13 como em Interlagos, por exemplo.

Algumas mudanças efetuadas no carro de Lewis Hamilton entre o primeiro e o segundo treino livre não funcionaram, mas a equipa tem esperanças que possa avançar para o TL3 com mais soluções do que no dia anterior.