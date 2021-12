GP Abu Dhabi F1: Mercedes na frente… mas por muito pouco | AutoSport

Com a terceira sessão de treinos terminada, as equipas têm agora de jogar com os dados recolhidos e escolher as melhores afinações para a qualificação que está agendada para as 13h. Mas pelos dados recolhidos ontem, especialmente do TL2 (o mais representativo, pela hora a que aconteceu), o equilíbrio é a nota dominante.

A Mercedes parece estar um pouco à frente da Red Bull, mas as diferenças não são muito vincadas. Segundo os dados da F1, a Mercedes tem vantagem para a qualificação, tendo ficado 0.160 seg. à frente da Red Bull nas simulações feitas. No ritmo de corrida, no entanto, as coisas mudam de figura e é a Red Bull que está marginalmente à frente (0.040seg.).

O Engenheiro chefe de pista Andrew Shovlin disse que o ritmo de qualificação no TL1 precisava de algum trabalho, mas veio “muito facilmente” no TL2. O problema foi que, tendo tido um bom stint longo durante a sessão do dia, “não foi grande coisa” à noite.

Max Verstappen admitiu ontem que ainda havia “aprendizagem e compreensão” pela frente para colocar o carro no ponto, admitindo que os stints curtos “não correram como planeado” e que lhes falta “um pouco de ritmo” contra a Mercedes. Mas ele disse que os stints longos foram “um pouco mais competitivos”.

A Red Bull parece ter de arriscar mais para chegar a um nível competitivo. Ao contrário da Mercedes, tem de usar uma asa mais pequena, o que reduz inevitavelmente o apoio aerodinâmico na traseira. Isso pode trazer problemas na gestão de pneus, mas para já a Red Bull consegue ter um equilíbrio interessante (segundo Christian Horner este é um exercício que a equipa está habituada a fazer para contrariar a velocidade de ponta dos Flechas de Prata). Mas para conseguir dar um bom carro a Verstappen terá provavelmente de usar um compromisso menos agradável.