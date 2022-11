GP Abu Dhabi F1: Mercedes lideram tabela de tempos | AutoSport

Numa sessão onde Sergio Pérez e Charles Leclerc estiveram durante grande parte no topo da tabela de tempos, foram os dois pilotos da Mercedes que terminaram o treino livre 1 do Grande Prémio de Abu Dhabi com os melhores registos, tendo passado muito tempo a trabalhar com pneus duros. Foi Lewis Hamilton que estabeleceu o melhor tempo da sessão, com 1:26.633s, sendo seguido por George Russell.

Uma boa sessão para Liam Lawson, que deu nas vistas com pneus duros, tendo sido apenas batido por Hamilton neste particular pouco antes do britânico passar a rodar com pneus macios.

Logan Sargeant conquistou mais um ponto para somar às contas da superlicença, tendo concluído mais de 100km na sessão.

Filme da sessão:

Com pequenas atualizações nos monolugares da Ferrari e McLaren, foram apenas estas as equipas com alterações para a última corrida do ano.

No entanto, as coisas não começaram bem para a equipa britânica. Patricio O’Ward, o piloto que substituiu Lando Norris no treino inaugural, queixou-se que se passava algo com o carro ainda na volta de saída, tendo a equipa pedido para parar na box. Arrastou-se o MCL36 durante toda a pista em velocidade extremamente reduzida.

Usando pneus macios, Sergio Pérez passou para o topo da tabela de tempos ainda nos primeiros minutos da sessão, com 1:28.926s, sendo seguido por Esteban Ocon a 0.570s.

Ainda antes de terminar os primeiros dez minutos de treino, Charles Leclerc passou a deter o tempo de referência, com 1:28.724s (com pneus macios), tendo Liam Lawson, que substituiu Max Verstappen na Red Bull, colocou-se no segundo posto a 0.086s do tempo do monegasco, mas alcançando este tempo com pneus duros.

Sergio Pérez regressou ao topo da tabela de tempos, com 1:28.159s realizando essa volta com pneus macios.

Com os tempos ainda longe daquilo que se espera para a qualificação, Leclerc voltou a bater o Red Bull de Pérez e estabeleceu o tempo de 1:27.917s, menos 0.242s do que o piloto mexicano. No entanto, o tempo de Lawson com pneus duros foi uma boa marca com pneus duros e dava boas indicações à equipa sobre o desgaste dos pneus durante as voltas completadas.

No particular entre Pérez e Leclerc, o mexicano voltou ao topo da tabela de tempos, com 1:27.853s, ambos com pneus macios montados nos seus monolugares.

Com pneus duros, na sua primeira volta rápida, George Russell terminou com o sétimo tempo aos 22 minutos de treino, ficando a 1.103s do tempo de Pérez. Lewis Hamilton, também com pneus duros, fez um pouco melhor do que Russell, ficando a 1.039s do tempo de Pérez.

Logan Sargeant, que queria somar mais um ponto por mais 100km aos comandos do Williams FW44, completou o terceiro melhor tempo com pneus macios, a 0.245s do tempo de referência a cerca de meia hora do final da sessão. O piloto norte-americano repetiu o que tinha feito no treino livre da Fórmula 2 no mesmo circuito e fez um pião no fim da reta da meta. Conseguiu manter o carro intacto, muito importante na sua caminhada para conquistar a superlicença que permite a entrada na Fórmula 1 no próximo ano.

Alexander Albon, com pneus macios, estabeleceu o melhor tempo com pouco mais de 25 minutos para o final da sessão, com o registo de 1:27.840s.

Entre as voltas mais rápidas com pneus duros, Lewis Hamilton bateu o tempo anterior de Liam Lawson, enquanto no topo da tabela de tempos, Valtteri Bottas melhorou o anterior registo de Albon, estabelecendo 1:27.655s com o composto mais macio. No entanto, durou pouco, porque Pérez com um jogo novo de pneus macios passou novamente para a frente, com 1:26.967s.

Também com pneus macios novos, Leclerc regressou ao topo da tabela de tempos, melhorando em 0.079s o tempo de Pérez, passando o tempo de referência a ser 1:26.888s.

Com pneus macios montados pela primeira vez, Lewis Hamilton bateu o melhor registo no primeiro setor – com cerca de 16 minutos para o final da sessão – e passou para o topo da tabela de tempos, com a referência em 1:26.633s. O companheiro de equipa de Hamilton, George Russell também passou para a frente da tabela, experimentando pela primeira vez os pneus macios, e ficou a 0.220s de Hamilton.

Para os últimos dez minutos da sessão, todos os pilotos montaram pneus macios e estabeleceram um tempo rápido. Os dois McLaren, Daniel Ricciardo e O’Ward, tinham estado o resto da sessão a trabalhar com pneus médios ou duros.