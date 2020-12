GP Abu Dhabi F1: Mercedes explica ausência de Mazepin do teste de jovens pilotos

Nikita Mazepin viu-se envolvido em polémica esta semana (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS). Apesar disso, o chefe da equipa, Toto Wolff, explicou que a ausência do russo no teste de jovens pilotos pela Mercedes, que se realiza em Abu Dhabi após o Grande Prémio, não se deve a essa polémica.

Para Wolff, a decisão de nomear Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne para estarem nesse teste e não Nikita Mazepin é a de “que ambos os pilotos fizeram um excelente trabalho na Fórmula E. E também porque não conseguimos colocar o Stoffel no carro a semana passada. Assim, fez sentido recompensar os dois”.

FE 🤝 F1



Excited to have the @MercedesEQFE boys taking part in the post-season @F1 test in Abu Dhabi on Tuesday! ⚡️



Good to have you @nyckdevries and @svandoorne! 👊 pic.twitter.com/T4UzEFfcV3 December 11, 2020

Quanto a Nikita Mazepin, Wolff explicou à Sky Sports F1 que “já tivemos um programa extensivo de testes com ele, durante um ano, com um carro mais antigo. Mas, para o teste de jovens, decidimos que a dupla do Stoffel e do Nyck era uma oportunidade para eles. Por isso, não tem nada com as ações do Mazepin nos últimos dias. Agora, o mais importante é aprender com este teste”.