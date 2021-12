GP Abu Dhabi, F1: Mercedes exclui mudança de motor | AutoSport

Ainda os monolugares não tinham ido para a pista e surgiram alguns rumores que davam conta da intenção da Mercedes proceder a uma nova mudança de motor no carro de Lewis Hamilton, para enfrentar a última e decisiva prova do ano. Em entrevista à Sky hoje de manhã, Andrew Shovlin negou que fosse essa a intenção da equipa e realçou que se isso acontecer, é mau sinal.

“Não está nos planos. Se fizermos isso, algo correu mal. Não me parece uma boa ideia. Isso aconteceria apenas se sofrêssemos um grande problema e, mesmo assim, não seria o plano A, se perdêssemos um motor”.

O engenheiro ainda afirmou que o motor “picante”, como chamou Toto Wolff, é apenas um “passo na direção certa” e não um motor que cubra toda a diferença que estavam a ter para Max Verstappen.

“Não é um assim tão forte como talvez o estejam a dizer. Penso que a Red Bull estava a inferir que é uma enorme diferença. Penso que o Toto fez o mesmo a certa altura. É um passo útil na direção certa, mas quer o tivéssemos ou não na última corrida, não vai cobrir a diferença que estávamos a ter para o Max numa única volta. Mas é um passo na direção certa”.