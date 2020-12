GP Abu Dhabi F1: Mercedes com menos potência para a corrida

Os pilotos da Mercedes irão ter menos potência à disposição para a última corrida do ano.

Após a sessão de qualificação , Toto Wolff confirmou que a Mercedes teve de baixar ligeiramente o nível de potência dos seus motores devido a preocupações com o MGU-K do motor.

O motor de Sérgio Pérez incendiou-se no Grande Prémio do Bahrein e a Williams também teve problemas relacionados com o MGU-K durante os treinos de sexta-feira em Abu Dhabi, quando começou a aparecer fumo do carro de George Russell.

Como resultado, a Mercedes foi forçada a agir de modo a tentar fazer a última corrida da temporada 2020.

“Retirámos um pouco de potência, um pouco de desempenho de todos os motores Mercedes”, disse Wolff à Motorsport-Total.com. “Temos um problema. Os danos no MGU-K ocorreram abaixo da quilometragem que normalmente se esperaria. E ainda não compreendemos exatamente porquê”.