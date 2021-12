GP Abu Dhabi F1: Mercedes apresenta protesto | AutoSport

Era quase inevitável. Depois da confusão no recomeço da corrida após Safety Car em que a Mercedes se sentiu lesada, a equipa germânica apresentou um protesto à FIA.

A FIA lançou uma nota onde se pode ler o seguinte: “Protesto da equipa de Fórmula 1 da Mercedes-AMG PETRONAS contra o carro 33, alegado violação do Artigo 48.8 do Regulamento Desportivo de Fórmula 1 da FIA de 2021”.

O artigo 48.8 diz o seguinte:

Com exceção dos casos enumerados em a) a h) abaixo, nenhum piloto pode ultrapassar outro carro na pista, incluindo o Safety Car, até passar a Linha (ver Artigo 5.3) pela primeira vez após o Safety Car ter regressado às boxes.

As exceções são:

a) Se um piloto for sinalizado para o fazer a partir do Safety Car

b) Nos termos dos artigos 41.1c), 48.12, 51.6 e 51.12 abaixo.

c) Ao entrar nas boxes, um piloto pode passar outro carro que permaneça na pista, incluindo o Safety Car, depois de ter atingido a primeira linha do Safety Car.

d) Ao sair das boxes, um piloto pode ultrapassar, ou ser ultrapassado por outro carro na pista antes de chegar à segunda linha de carros de segurança.

e) Quando o Safety Car regressa às boxes, pode ser ultrapassado por carros na pista uma vez atingiu a primeira linha do Safety Car.

f) Enquanto na entrada das boxes, no pit lane ou na saída das boxes, um piloto pode ultrapassar outro carro que também está uma destas três áreas.

g) Qualquer carro que pare na sua área de garagem designada enquanto o Safety Car estiver a utilizar o pit lane

(ver Artigo 48.11 abaixo) pode ser ultrapassado.

h) Se algum carro abrandar com um problema óbvio.

Foi também apresentado outro protesto por infração do Art. 48.12 que diz o seguinte:

Se o diretor de corrida considerar seguro fazê-lo, e a mensagem “LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE” será enviada a todos os concorrentes através do sistema oficial de mensagens, quaisquer carros que tenham voltas de atraso em relação ao líder, serão obrigados a passar os carros na volta do lider o Safety Car.

Isto só se aplicará aos carros que foram dobrados no momento em que passaram a Linha de meta no final da

volta durante a qual cruzaram a primeira linha de Safety Car pela segunda vez após o Safety Car ter sido destacado.

Tendo ultrapassado os carros na volta do líder e o Safety Car, estes carros devem então prosseguir a uma velocidade apropriada, sem ultrapassar, e fazer todos os esforços para assumir posição na parte de trás da fila de carros atrás do Safety Car. Enquanto estão a ultrapassar, e para que isto possa ser realizado em segurança, os carros na volta do líder devem permanecer sempre na trajetória, a menos que seja inevitável um desvio da mesma. A menos que o diretor de corrida considere a presença do Safety Car ainda é necessária, uma vez que o último carro dobrado tenha passado pelo líder o Safety Car regressará às boxes no final da volta seguinte.



Se o diretor de corrida considerar que as condições da pista são inadequadas para ultrapassar a mensagem

“OVERTAKING NÃO SERÁ PERMITIDO” será enviado a todos os concorrentes através do envio de mensagens oficiais

sistema.