GP Abu Dhabi F1: Mercedes apresenta intenção de apelar da decisão | AutoSport

Os comissários já deram o seu veredito, mas a Mercedes não desiste e irá apelar da decisão. Os Flechas de Prata apresentaram dois protestos, um por Max Verstappen ter alegadamente ultrapassado Lewis Hamilton e outro a questionar o procedimento de recomeço no Safety Car colocado em pista após o incidente de Nicholas Latifi.

Os dois protestos foram rejeitados pelos comissários FIA, mas a Mercedes apresentou a intenção de apelar da rejeição do protesto pelo que aconteceu no recomeço da corrida após Safety Car, pelo que a questão do título pode ainda estar pendente de mais uma decisão oficial. Os Flechas de Prata terão agora 96 horas a partir do momento em que apresentarem a sua intenção, para decidir se devem recorrer formalmente.