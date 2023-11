GP Abu Dhabi F1: McLaren surge como candidata ao pódio | AutoSport

A McLaren chegou a Abu Dhabi com a esperança de que o traçado fosse mais adequado para o seu carro, do que o de Las Vegas e essa pretensão viu-se ontem em pista no segundo treino livre em que a McLaren parece ser a segunda equipa mais rápida. É claro que os dados são escassos e o terceiro treino livre irá clarificar muito melhor tudo isto, mas para já é o que temos…

Efetivamente, pelo pouco que vimos na sexta-feira, parece que essa é a realidade – os carros cor de papaia parecem estar em grande forma para lutar pela segunda linha da grelha, no mínimo, e, portanto, pelo pódio no domingo.

Num dia em que as voltas foram escassas para todos, foi encorajador para Lando Norris revelar que se sentiu “confortável e confiante muito rapidamente” quando finalmente se sentou ao volante no TL2 – depois de ter entregue o seu carro a Pato O’Ward no TL1.

E Oscar Piastri, que regressa a uma pista que conhece bem depois de uma série de eventos em que teve de aprender um novo traçado, “sentiu-se bastante confiante” de que, se conseguir fazer tudo em conjunto, pode igualar Norris no ritmo de uma só volta.

Olhando para os dados de sexta-feira, são os McLaren que têm a vantagem sobre todos no campo nas curvas de média e alta velocidade – e também lideram nas retas. Isto é um bom presságio, pelo menos para a sua luta com a Aston Martin pelo quarto posto no campeonato de construtores.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino