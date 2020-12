GP Abu Dhabi F1: McLaren está para já (virtualmente) na frente da Racing Point

Carlos Sainz está a ser investigado por conduzir desnecessariamente lento no pit-lane. Isso terá acontecido quando a McLaren levou às boxes Lando Norris e Carlos Sainz durante o safety Car Virtual e isso poderá ser muito mau para a McLaren pois com uma eventual penalização de cinco segundos fará com que Sainz caia para trás de Lance Stroll, que é para já nono classificado. Com o abandono de Sergio Pérez, neste momento, virtualmente, a Racing Point BWT soma 196 pontos e está já dois atrás da McLaren, que soma 198. A Renault tem para já 182.