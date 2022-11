GP Abu Dhabi F1: McLaren despede-se do MCL36 com pintura especial | AutoSport

A McLaren vai despedir-se do MCL36 com um design especial para a corrida de final da temporada de 2022 deste fim de semana. No Grande Prémio de Abu Dhabi, que será também o último de Daniel Ricciardo pela estrutura de Woking, os dois monolugares da equipa britânica vão apresentar um design da artista libanesa Anna Tangles, que funde a cor de papaia e o azul da McLaren. O design, diz a equipa “celebra o poder ilimitado da criatividade e foi inspirado pela própria viagem de Anna, deixando o seu trabalho para dedicar a sua vida à arte”.

Além da obra da artista, a campanha ‘Driven by Change’ regressa para o Grande Prémio de Abu Dhabi.