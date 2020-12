GP Abu Dhabi F1: McLaren conquista terceiro lugar nos Construtores

A McLaren conquistou o terceiro lugar no Campeonato de Construtores, algo que não acontecia desde 2012. À entrada para o Grande Prémio do Abu Dhabi, a Racing Point liderava esta luta, com 194 pontos, 10 pontos de vantagem para a McLaren e 22 pontos de vantagem para a Renault. No final, a desistência de Sergio Pérez e o ponto solitário de Lance Stroll não foi suficiente para parar a equipa de Woking, que ficou na frente da Racing Point por sete pontos.

A McLaren começou o fim de semana bem, ao colocar os seus carros em quarto (Lando Norris) e sexto (Carlos Sainz) na qualificação do Grande Prémio do Abu Dhabi. Na corrida, a equipa de Woking beneficiou do azar de Sergio Pérez, que abandonou devido problemas mecânicos e o 10º lugar de Lance Stroll.

Para Lando Norris “foi perfeito. Não podíamos pedir melhor do que o quinto e o sexto lugar. Nós fizemos o nosso trabalho e como bónus conquistamos a terceira posição nos construtores. Tivemos momentos menos bons, algumas dificuldades e por vezes não eramos o carro mais rápido. Mas, a motivação dos mecânicos, engenheiros e o pessoal do MCT (McLaren Technology Centre) foi muito bom”. Já com os olhos postos em 2021, Norris finalizou afirmando que “agora queremos dar o próximo passo e lutar com a Red Bull Racing”.

Para a Racing Point, não foi o resultado final que esperavam. A equipa que se torna em 2021 na Aston Martin BWT F1 Team finalizou assim 2020 na quarta posição dos construtores. Sergio Pérez começou no final da grelha, mas componentes novos no motor Mercedes davam esperança ao mexicano de pontuar. Mas, a sorte não esteve com Pérez e este acabou por desistir com problemas no RP20. Lance Stroll também não teve uma boa corrida, com falta de ritmo durante quase toda a corrida. Um ponto no final não foi suficiente para segurar a terceira posição da Racing Point.

Para Pérez “foi muito difícil para os rapazes e até vi alguns a chorar. Foi a última vez estivemos juntos e o que aconteceu hoje não foi fácil. Eles merecem o melhor e o futuro é risonho para eles. Parabéns à McLaren, mostraram que merecem e isto também mostra a importância de ter dois pilotos fortes numa equipa. Infelizmente, gostaria de ter deixado a equipa na terceira posição”.

Por fim, a Renault ficou na quinta posição, com 21 pontos de desvantagem. Depois de uma qualificação menos boa, na corrida Daniel Ricciardo fez a estratégia inversa de Esteban Ocon. O australiano ficou mais tempo em pista, ainda esteve na quinta posição, mas o sétimo posto foi o melhor que conseguiu. Já Ocon terminou na nona posição.

No final, Ricciardo, que está de saída para a McLaren em 2021, afirmou que “foi uma corrida difícil, principalmente durante 40 voltas no pneu duro. Não sei se o Safety-Car ajudou, mas conseguiu depois ter uma paragem ‘de borla’, perdendo apenas duas posições. Foi uma boa corrida e uma excelente maneira de terminar a minha passagem aqui”.