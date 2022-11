GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “vencer 15 vezes numa época é inacreditável” | AutoSport

Max Verstappen venceu pela 15ª vez esta época, em que se tornou no piloto com mais triunfos numa só temporada, colocando a fasquia nos 15 triunfos em 22 corridas, face aos 13 de Michael Schumacher em 2004 (18 corridas) e Sebastian Vettel, 13 em 2013 (19 corridas). Uma época absolutamente fantástica, duplo campeão do Mundo, vence a derradeira corrida da época, uma época perfeita: “ foi uma boa corrida, só me tive de preocupar com gestão de pneus, os médios estiveram bem e os duros ofi sempre a gerir, mas foi um ano incrível, vencer aqui outra vez, vencer 15 vezes numa época é inacreditável. Foi um grande trabalho de equipa conseguirmos algo assim, penso que vai ser difícil replicar algo semelhante, mas isso também serve de motivação para tentar fazer bem no próximo ano”, disse Verstappen.