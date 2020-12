GP Abu Dhabi F1: Max Verstappen “sem apoio” perante os Mercedes

Max Verstappen está radiante com a sua primeira pole position de 2020. No final ,Verstappen conseguiu finalmente bater Valtteri Bottas e Lewis Hamilton na qualificação de um Grande Prémio. Apesar disso, o holandês sabe que vitória não é fácil, apesar de não contar com “apoio” de Alex Albon, que se qualificou na quinta posição.

No final, à Ziggo Sport, Verstappen falou sobre a corrida de amanhã, afirmando que “Os Mercedes serão muito rápidos na corrida amanhã. Só porque estou na pole position não quer dizer que seja uma vitória fácil”.

“Atrás de mim estão ambos os carros da Mercedes que podem ajudar-se entre si. E depois, ainda há um McLaren, ou seja, não tenho apoio”, afirmou Verstappen.