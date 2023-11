GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “o Helmut (Marko) aprendeu a lição: nunca apostem contra mim” | AutoSport

Ontem no final da qualificação, Christian Horner revelou via rádio a Max Verstappen que tinha feito uma aposta com Helmut Marko, em como o seu piloto iria fazer fazer a pole, e que lhe ganhou 500 euros com isso, acrescentando que para Marko “ganhar-lhe dinheiro é pior que lhe tirar sangue”, e quando o neerlandês foi confrontado com isso na conferência de imprensa, a resposta foi curiosa e brincalhona: “antes de mais, acho que o Helmut (Marko) aprendeu a lição: nunca apostem contra mim. Claro que é sempre um pouco arriscado, porque não se sabe. Já tentámos várias coisas no carro que não resolveram o problema. Mas acho que o GP (ndr, Giampiero Lambiase, engenheiro de pista) manteve-se calmo e analisou muitas opções. E, depois, com o meu feedback, conseguiu uma configuração muito boa para a qualificação. Por isso, sim, é claro que estou muito, muito satisfeito com isso, mas é claro que é sempre um pouco arriscado. Nunca se tem 100% de certeza.”, disse.