GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “Feliz por finalmente chegar aqui”

Max Verstappen conquistou a primeira pole position do ano de 2020 no Grande Prémio do Abu Dhabi. O piloto da Red Bull Racing é também o primeiro piloto sem motor Mercedes a fazer pole em 2020.

Na frente de Valtteri Bottas, Verstappen afirmou no final que “finalmente conseguimos chegar aqui, depois de estarmos muitas vezes perto. Foi uma temporada longa e esta é uma grande sessão final de qualificação”.

“Para a corrida vamos tentar o nosso melhor. Os Mercedes continuam rápidos, mas temos boa velocidade de ponta”, finalizou Verstappen.