GP Abu Dhabi F1: Max Verstappen faz a primeira pole do ano

Max Verstappen fez a pole para o GP de Abu Dhabi, a primeira pole da Red Bull este ano. Esta é a primeira vez que a Mercedes não faz pole esta época.

Q1

Os Haas e o Williams de George Russell saíram para a pista antes da concorrência, com os Haas a marcar os primeiros tempos da sessão. Max Verstappen ficou irritado com a saída da box de Nicholas Latifi que o obrigou a travar para evitar o contacto, danificado ligeiramente os pneus. O holandês ficou atrás de Alex Albon na primeira tentativa.

Valtteri Bottas estabeleceu o melhor tempo das primeiras tentativas, com Lewis Hamilton a ultrapassar os limites de pista e a danificar o fundo plano do seu monolugar. Para aumentar o seu desagrado, a volta foi apagada por exceder limites de pista. Os Racing Point eram os mais rápidos do segundo pelotão, com Sérgio Pérez em segundo e Lance Stroll em quarto. Hamilton fez apenas o sétimo tempo na sua segunda tentativa (primeira contabilizada). Max Verstappen também tentou uma segunda volta e fez o segundo tempo, destronando Pérez. Com cinco minutos para fim Kevin Magnussen, Pietro Fittipaldi, George Russell, Nicholas Latifi e Antonio Giovinazzi (sem qualquer volta feita) eram os candidatos à saída na Q1e os pilotos em risco (Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Sebastian Vetttel) saíram para a pista, com todos os que estavam na zona de despromoção. Também Hamilton e Charles Leclerc quiseram fazer novas tentativas embora estivessem numa zona mais segura da tabela.

Hamilton fez o melhor tempo da sessão nos últimos segundos da Q1, mas teve de usar mais um conjunto de pneus macios para o fazer. Bottas e Leclerc completaram o top 3. De fora da Q2 ficavam Kimi Raikkonen, Magnussen, Russell Fittiapdli e Nicholas Latifi que fez um pião antes da sua última tentativa. Destaque para Giovinazzi que fez melhor que Raikkonen.

Q2

As primeiras voltas foram feitas com alguns pilotos a usarem pneus médios, para tentar uma estratégia mais adequada para amanhã. Hamilton tratou de estabelecer o melhor tempo, suplantando Bottas, com os homens da Mclaren logo a seguir , com Lando Norris a usar pneus macios e Carlos Sainz com os médios. Verstappen era só quinto (médios) enquanto Albon viu o seu tempo anulado por exceder limites de pista, tal como Daniel Ricciardo.

Verstappen queixou-se de falta de aderência dos pneus no final da sua volta o que poderia dar dores de cabeça aos engenheiros da equipa. Pérez estava ainda na box e a penalização do mexicano deixava no ar que o mexicano não iria para a pista nesta segunda sessão, mas a cinco minutos do fim o mexicano saiu para apenas para dar rodagem ao conjunto de pneus macios na sua última qualificação pela Racing Point.

Na zona de despromoção estavam Esteban Ocon, Giovinazzi, Albon, Ricciardo e Pérez(sem tempo).

As boas sensações da Renault no TL3 diluíram-se dramaticamente com Ricciardo e Ocon a ficar fora da Q3, juntamente com Giovinazzi, Vettel e Pérez. A luta pelo terceiro lugar complicava-se para a equipa francesa.

Q3

Na primeira tentativa, Bottas conseguiu o primeiro tempo seguido de Verstappen, Hamilton e Albon. Os homens da McLaren ocupavam o quinto e sexto lugar (Sainz e Norris respetivamente) à frente de Stroll, Leclerc, Kvyat e Gasly. A luta pelo pódio estava em aberto com o top 4 a caber em 0,156 seg.

Na segunda tentativa, Toto Wolff deu uma mensagem de incentivo a Valtteri Bottas e o finlandês mostrou bom nível. Lewis Hamilton parecia estar com andamento para a pole e Bottas com um segundo setor mais lento parecia estar fora da luta, mas o finlandês conseguiu um terceiro setor espetacular e fez a pole provisória mas a surpresa veio de Max Verstappen. O holandês fez uma volta espetacular e conquistou a primeira pole desde o GP do Brasil 2019. Esta foi a primeira vez na era híbrida que a Mercedes não conquistou a pole em Abu Dhabi.

Destaques

O grande destaque desta sessão vai obviamente para Max Verstappen. A Red Bull ameaçou muito mas nunca conseguiu incomodar a Mercedes que parecia encaminhada para acabar o ano sem falhar uma pole. Mas um espetacular Verstappen tratou de dar o merecido prémio à Red Bull e abre boas perspetivas para amanhã. Foi por pouco, apenas 0.025 seg. mas foi o suficiente para Verstappen fazer a festa.

Lewis Hamilton, no seu regresso após confinamento, fez apenas o terceiro tempo, mas pareceu ter uma boa gestão de corrida nos treinos livres e amanhã poderá ter uma palavra a dizer na luta pela vitória.

Lando Norris fez uma excelente qualificação e conquistou o quarto lugar da grelha, à frente de Alex Albon. O jovem britânico leva assim a melhor sobre Carlos Sainz na luta interna e a McLaren está bem colocada para recuperar o atraso na classificação geral para a Racing Point.

Daniil Kvyat voltou a estar muito bem na qualificação e fez melhor que Gasly, que tem baixado de nível nas últimas corridas.

Destaque pela negativa para Vettel que mais uma vez ficou de fora na Q2, na última qualificação pela Ferrari. A Renault terá de fazer muito melhor amanhã para tentar ficar com o terceiro lugar e a Raciing Point terá de ser inteligente na estratégia de corrida para fazer subir Pérez e Stroll.

George Russell, no seu regresso à Williams, não conseguiu ser o Sr. Sábado e ficou de fora na Q3, com os pneus longe da tempertatura ideal na última tentativa.

Para amanhã espera-se uma corrida muito interessante. Verstappen poderá ser a estelada corrida e certamente irá ser uma dor de cabeça para a Mercedes, que terá dois carros para atacar o detentor da pole. A luta pelo segundo pelotão serão acesa e a McLaren não pode deixar escapar a oportunidade que conquistou hoje.