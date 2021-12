GP Abu Dhabi, F1, Max Verstappen: “estamos a aprender e a compreender algumas coisas” | AutoSport

Max Verstappen terminou o primeiro dia do GP de Abu Dhabi mais lento que Lewis Hamilton, depois de ter sido o homem mais rápido no primeiro treino livre. O neerlandês foi 0.6s mais lento que o seu adversário na tabela de tempos, mas quando as equipas começaram a testar soluções para a corrida, Verstappen foi mais competitivo que Hamilton, um bom sinal mesmo assim.

Analisando o primeiro dia, o piloto da Red Bull afirmou ao Motorsport.com que ainda têm que “compreender algumas coisas”. “Ainda estamos a aprender e a compreender algumas coisas, mas as simulações de qualificação não correram como planeadas, faltando um pouco de ritmo, mas penso que as simulações de corrida foram um pouco mais competitivas, pelo que isso também é importante”, afirmou o piloto depois do treino livre 2.

Amanhã está marcada mais uma sessão de treinos (10h) seguida da qualificação, que tem início às 13h.