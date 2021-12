GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “É inacreditável!” | AutoSport

Max Verstappen é o campeão do mundo de F1 2021. Depois de uma época fantástica, que nos deu uma história dramática e emotiva, tudo acabou na última volta da última corrida. Depois do Safety Car provocado por Nicholas Latifi, a Red Bull colocou os pneus macios no carro de Max Verstappen, que tinha uma oportunidade de ouro para agarrar o título, atacando Lewis Hamilton com pneus duros colocados na volta 14, que tinha liderado a corrida toda. No final, tivemos a confusão do recomeço, mas Verstappen cruzou a linha de meta em primeiro e sagrou-se campeão. Nas declarações no final da prova, o piloto da Red Bull Honda estava visivelmente emocionado:

“É inacreditável. Durante toda a corrida lutei e por fim surgiu esta oportunidade na última volta. É incrível e não tenho palavras. A minha equipa e a Honda merecem, adoro-os e gosto muito de trabalhar com eles desde 2016, mas este ano foi incrível. Finalmente um pouco de sorte para mim e quero agradecer ao Checo [Pérez], fez uma grande corrida hoje e é um companheiro de equipa fantástico. Adoro a minha equipa e espero que possamos fazer isto por mais 10 ou 15 anos, não há motivos nenhum para mudar. Quero ficar com eles para o resto da minha vida. Espero que eles me deixem cumprir este desejo. Christian [Horner] e Helmut [Marko] confiaram em mim para entrar na equipa em 2016 e o nosso objetivo sempre foi vencer o campeonato e agora conseguimos.”