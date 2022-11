GP Abu Dhabi F1: Max Verstappen dominou e Leclerc bateu Pérez no campeonato | AutoSport

Ninguém incomodou Max Verstappen na liderança da derradeira corrida da época, triunfando pela 35ª vez na carreira. O neerlandês liderou da primeira à última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi, exceto quando parou para trocar de pneus, enquanto atrás de si, Charles Leclerc e Sergio Pérez discutiram a vice-liderança da classificação na corrida e o segundo posto do campeonato de pilotos.

Ambos os pilotos levaram esta batalha até às últimas voltas da prova em Yas Marina, com vantagem para Charles Leclerc. A discussão pelo segundo lugar foi apenas decidido na última volta, tendo sido esta a grande batalha da corrida em Abu Dhabi. O piloto monegasco geriu de forma perfeita os seus pneus, depois de parar apenas uma vez, enquanto o piloto mexicano da Red Bull parou por duas vezes, terminando a época como vice-campeão por 3 pontos.

Afastados das lutas pelo pódio, Lewis Hamilton esteve na luta pelo quarto lugar da classificação, tentando ficar à frente de Carlos Sainz, devido a uma boa opção estratégica da Mercedes, mas um problema hidráulico a duas voltas do final da corrida deitou tudo a perder.

Assim, foi Carlos Sainz a terminar no quarto posto, seguido de George Russell e um isolado Lando Norris, no sexto lugar.

A McLaren não conseguiu recuperar o quarto posto da classificação do campeonato de construtores, mas Norris terminou à frente de Esteban Ocon, enquanto Daniel Ricciardo foi o nono classificado, atrás de Lance Stroll e à frente de Sebastian Vettel, um dos maiores animadores da corrida na sua fase inicial, e que se despediu da Fórmula 1 com 1 ponto somado no traçado de Yas Marina.