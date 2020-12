GP Abu Dhabi F1: Max Verstappen domina última corrida do ano

Max Verstappen venceu de forma clara e incontestável a última corrida do ano. O piloto da Red Bull liderou de início a fim, com a Mercedes sem argumentos para tentar a vitória. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton completaram o top 3.

Max Verstappen largou bem e manteve o lugar à frente de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sem, grandes mudanças nas posições iniciais, a não ser Kevin Magnussen que ganhou três posições no arranque. Sebatian Vettel ganhou um lugar, ficando à frente de Charles Leclerc e Sérgio Pérez ficou no último lugar nas primeiras voltas, mas começou a recuperar pouco depois.

O primeiro ataque veio de Pierre Gasly que passou Esteban Ocon subindo para nono. Na frente Verstappen ia aumentando a vantagem para Bottas com Hamilton ainda muito discreto.

Sérgio Pérez iniciava a sua recuperação e passava por George Russell na quinta volta subindo para 16º enquanto a dupla da Renault trocava de posições, com Daniel Ricciardo a subir para o 10º lugar. Na volta seis Alex Albon passou por Lando Norris, numa excelente luta que deu o quarto lugar ao piloto da Red Bull.

Momentos depois, Lance Stroll passava por Danill Kvyat e aproximava-se de Carlos Sainz, apimentando a luta pelo terceiro lugar nos construtores. Vettel continuava na frente de um cada vez mais impaciente Charles Leclerc, ambos fora dos pontos, ao contrário da dupla da Alpha Tauri, com Gasly a passar Kvyat e a subir ao oitavo lugar.

Max Verstappen já tinha três segundos de vantagem para Bottas, no momento em que Sérgio Pérez era obrigado a parar com problemas no seu Racing Point (provavelmente transmissão), terminando assim sem glória na última corrida pela equipa rosa, obrigando a um Virtual Safety Car que iniciou a dança das boxes, com a maioria das equipas a colocar os pneus duros naquela que seria teoricamente a única paragem da corrida. A Ferrari a ficou em pista tal como o Renault de Ricciardo. Pouco depois entrou o Safety Car numa espécie de baralha e voltar a dar. Verstappen, Bottas, Hamilton, Albon, Ricciardo, Norris, Vettel, Leclerc, Sainz e Stroll estavam no top 10.

Na volta 14 tivemos o recomeço da corrida sem grandes mudanças e com Verstappen a ganhar logo um segundo de vantagem. Sainz mostrava à Ferrari que fez bem em contrata-lo e aproveitou os pneus novos para ganhar o lugar a Lecerc, subindo a oitavo.

Leclerc voltava a ser ultrapassado, desta vez por Stroll, retribuindo o favor ao canadiano. Sainz começava a atacar Vettel, mas estava sob investigação por ter pilotado de forma demasiado lenta na entrada para as boxes, com uma penalização de cinco segundo a assombrar a corrida do espanhol, que passava pelo Ferrari de Vettel na volta 18, ficando atrás do seu colega de e equipa, que atacava Ricciardo. A estratégia da Ferrari parecia não estar a resultar e Leclerc era passado por Stroll e ficava à mercê de Gasly. Leclerc não teve argumentos para segurar o seu compatriota e caiu para 11º. Na frente Verstappen tinha quatro segundos de vantagem.

Na volta 23 Leclerc parava para calçar os pneus duros e caía para 19º enquanto Vettel aguentava em oitavo com pneus velhos. Pouco depois Stroll falhava o ataque a Vettel, bloqueando as rodas numa travagem ficando com Gasly por perto, complicando as contas do campeonato para a equipa, numa fase em que a McLaren parecia bem lançada para o terceiro lugar, faltando saber o resultado da investigação a Sainz que seria feita depois da corrida.

Verstappen e Hamilton queixavam-se dos pneus e não acreditavam os pneus durassem até ao fim.

O erro de Stroll custou o nono lugar e Gasly tratou de aplicar o castigo, estando ainda nos pontos (10º). Gasly tratou de despachar Vettel, que ainda deu luta mas não teve argumentos para o francês que ficava em oitavo lugar. A noite da Ferrari piorava e Leclerc estava prestes a receber uma penalização por exceder os limites de pista na última curva por três vezes. Vettel parou pela última vez na volta 36 caindo para 15º, numa estratégia que até ao momento não era a ideal. Ricciardo ainda não tinha parado mas estava agora numa boa posição para tentar o ataque final. O australiano parou na volta 40 para colocar os médio, caindo para sétimo atrás dos McLaren.

Nas últimas voltas Verstappen mostrava alguma preocupação com vibrações, mas tudo parecia calmo e definido na frente. Ricciardo tentava atacar a McLaren mas não tinha o ritmo suficiente para se chegar aos carros laranja que ocupavam o quinto e sexto lugar e preparavam a festa do terceiro lugar, apesar da investigação de Sainz que podia custar tempo, mas não o suficiente para mudar a posição do espanhol na classificação.

A morna corrida de Abu Dhabi caminhou para o seu fim e só Albon tentava agitar as coisas, atacando Hamilton, não conseguindo no entanto chegar ao último lugar do pódio. Verstappen venceu a corrida e a Mercedes ficou com os restantes lugares no pódio.

McLaren vence o segundo pelotão e fica em terceiro

Uma última corrida perfeita para a McLaren. Lando Norris e Carlos Sainz terminaram em quinto e sexto permitindo à McLaren ficar com terceiro lugar no campeonato de construtores. A Renault não teve argumentos para tentar incomodar a McLaren e a Racing Point ficou sem o seu melhor piloto (Sérgio Pérez) demasiado cedo, enquanto Lance Stroll não teve capacidade para fazer mais que décimo, sendo ultrapassado na última volta por Ocon. Um prémio merecido para a McLaren que nos últimos dois anos apresentou um nível de evolução estupendo. Além dos milhões extra, este terceiro lugar aponta o caminho a uma equipa que quer voltar ao topo e tem feito o trabalho certo para isso. Falta ainda a decisão da investigação de Sainz mas o resultado final não deverá ser afetado.

Valtteri Bottas mantém o segundo lugar

Bottas manteve o segundo lugar no campeonato, apesar da vitória de Verstappen. O finlandês esteve sempre à frente de um muito apagado Hamilton nesta corrida e manteve o vice-campeonato, um prémio de consolação para uma época complicada.

Destaques

Max Verstappen foi o grande destaque desta corrida. Uma corrida dominada de início a fim, de forma autoritária, sem resposta por parte da Mercedes. Alex Albon acaba o ano com um quarto lugar e uma corrida positiva.

A McLaren fez uma excelente corrida, Lando Norris nunca teve muito trabalho e Sainz recuperou bem até chegar sexto lugar de onde nunca mais saiu. Ricciardo foi dos melhores da noite, foi poupado nos pneus e fez um primeiro stint de 40 voltas, esperando fazer um ataque final mais forte. Mas os McLaren nunca estiveram em risco e os pneus não se degradaram o suficiente para ficar à mercê do australiano. Gasly também fez uma corrida muito boa e terminou um ano fantástico com boa nota, enquanto Kvyat tinha prometido uma boa despedida mas não o conseguiu.

Destaques pela negativa para a Racing Point que perdeu o terceiro lugar, com uma falha técnica e uma noite menos conseguida de Stroll. A Ferrari também teve uma noite negativa e a decisão estratégica de manter os carros em pista por altura do Safetu Car não trouxe nada à Scuderia, que se despediu de Vettel, muito combativo até ao fim.