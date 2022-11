GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “contente com os dois carros estarem na linha da frente” | AutoSport

Max Verstappen assegurou a sua sétima pole position do ano, tendo agora 28 poles na sua carreira da F1. Congratulou.se com o facto da Red Bull ter dois carros na primeira linha da grelha, e quer ajuda Sergio Pérez a ser segundo no campeonato, algo que a Red Bull nunca conseguiu: “foi uma qualificação com altos e baixos, começou bastante bem, a Q2 foi um bocadinho anárquica, nem sei porquê, não estava a conseguir aderência nos pneus traseiros, mas depois na Q3 as coisas estiveram mais normais, ainda apanhei um susto nas boxes o carro desligou-se tivemos que fazer um ‘reboot’ a tudo, depois saímos e as voltas correram bem. Estou contente com isso e também com o facto de ambos os carros estarem na linha da frente.

É claro que quero ganhar a corrida mas também quero que o ‘Checo’ termine em segundo no campeonato, e por isso esta qualificação é um bom começo para a corrida de amanhã. Agora espero uma boa luta para amanhã, é bom termos os dois carros na frente, pois podemos fazer o que quisermos…”, disse Verstappen.