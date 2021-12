GP Abu Dhabi, F1, Max Verstappen: “ansioso por amanhã, porque é mais importante” | AutoSport

A pole position de Max Verstappen foi algo surpreendente e fruto do bom trabalho de equipa, sem tirar mérito ao piloto neerlandês. Os treinos livres pareciam indicar que conquistar a pole position fosse mais complicado, no entanto Verstappen terminou o dia 0.371s mais rápido que Lewis Hamilton. “Sim, é uma sensação espantosa. Penso que melhoramos o carro para a qualificação porque, até agora neste fim de semana, umas vezes éramos rápidos outras não. Estou incrivelmente feliz com isto, era isto que queríamos, mas nunca é fácil, especialmente com o desempenho deles nas últimas corridas. Agora só estou ansioso por amanhã, porque é mais importante”, começou por explicar o piloto da Red Bull após a qualificação, acrescentando que: “Senti-me bem com ambos os pneus. Naturalmente, agora, à noite, é um pouco mais fresco, por isso deve ser um pouco mais fácil para os pneus macios, mas veremos amanhã. É muito importante ter um bom começo e, a partir daí, faremos o nosso melhor, e depois veremos onde vamos parar”.