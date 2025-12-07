GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “Agora dás-me esse sorriso estúpido”
Max Verstappen respondeu de forma contundente a uma questão feita por um jornalista na conferência de imprensa final. Confrontado novamente com o incidente de Barcelona com George Russell, Verstappen não foi direto na sua resposta.
Nas voltas finais do GP de Espanha de 2025, Verstappen e Russell chegaram à Curva 1 a lutar pela mesma posição, com o neerlandês a sair largo pela escapatória e a regressar à pista ainda à frente do Mercedes, situação que levou a equipa e os comissários a entenderem que tinha ganho vantagem ao sair dos limites da pista.
A Red Bull então indicou a Verstappen que devolvesse a posição, e ele abrandou claramente na aproximação à Curva 5, dando a impressão de que ia deixar Russell passar, mas, no momento em que o Mercedes se colocou ao lado e ligeiramente à frente, o Red Bull voltou a acelerar e houve contacto lateral entre os dois carros, algo considerado pelos comissários como uma manobra errática e evitável, razão pela qual o piloto da Red Bull foi considerado totalmente responsável e recebeu a penalização de 10 segundos. Sem essa penalização, Max Verstappen teria sido campeão hoje.
Questionado sobre o que pensa agora do incidente, Verstappen usou a sua postura agressiva em pista para responder:
“Esqueces-te de todas as outras coisas que aconteceram na minha época. A única coisa que refere é o Barcelona. Eu sabia que isto ia acontecer. Agora estás a olhar para mim com esse sorriso estúpido. Faz parte das corridas. Vivemos e aprendemos. O campeonato é ganho após 24 rondas. Também tive muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade do ano.”
Max Verstappen on spain
"U forget all the other stuff that happened in my season u only mention Barcelona. I knew that would come. U giving me a stupid grin now what. Its part of racing wdc is won over 24 races."pic.twitter.com/TRgS5km83Z
— 🦋 لورا (@formuLau16) December 7, 2025
Pity
7 Dezembro, 2025 at 18:44
Pouco elegante, para dizer o mínimo.
Leandro Marques
7 Dezembro, 2025 at 19:43
Concordo, pity. A postura do jornalista, há filmagens dele a questionar, foi mesmo deselegante, para dizer o mínimo. Altamente provocador e gozao. Max até lhe soube responder em boa medida, relembrando, e bem, as várias situações nas últimas corridas onde ganhou pontos não previstos.
Pity
7 Dezembro, 2025 at 20:05
Leandro, pouco elegante foi a resposta do Max, por muito chateado que estivesse.