GP Abu Dhabi F1, Max Verstappen: “Agora dás-me esse sorriso estúpido”

Max Verstappen respondeu de forma contundente a uma questão feita por um jornalista na conferência de imprensa final. Confrontado novamente com o incidente de Barcelona com George Russell, Verstappen não foi direto na sua resposta.

Nas voltas finais do GP de Espanha de 2025, Verstappen e Russell chegaram à Curva 1 a lutar pela mesma posição, com o neerlandês a sair largo pela escapatória e a regressar à pista ainda à frente do Mercedes, situação que levou a equipa e os comissários a entenderem que tinha ganho vantagem ao sair dos limites da pista.

A Red Bull então indicou a Verstappen que devolvesse a posição, e ele abrandou claramente na aproximação à Curva 5, dando a impressão de que ia deixar Russell passar, mas, no momento em que o Mercedes se colocou ao lado e ligeiramente à frente, o Red Bull voltou a acelerar e houve contacto lateral entre os dois carros, algo considerado pelos comissários como uma manobra errática e evitável, razão pela qual o piloto da Red Bull foi considerado totalmente responsável e recebeu a penalização de 10 segundos. Sem essa penalização, Max Verstappen teria sido campeão hoje.

Questionado sobre o que pensa agora do incidente, Verstappen usou a sua postura agressiva em pista para responder:

“Esqueces-te de todas as outras coisas que aconteceram na minha época. A única coisa que refere é o Barcelona. Eu sabia que isto ia acontecer. Agora estás a olhar para mim com esse sorriso estúpido. Faz parte das corridas. Vivemos e aprendemos. O campeonato é ganho após 24 rondas. Também tive muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade do ano.”