GP Abu Dhabi, F1, Mattia Binotto: “São a melhor dupla da grelha” | AutoSport

A Ferrari teve um final de época em alta e o pódio conquistado por Carlos Sainz no GP de Abu Dhabi, cimentou a equipa no terceiro lugar entre os construtores, ficando apenas atrás da Mercedes e Red Bull, estruturas que Mattia Binotto e todos na Ferrari, querem bater no próximo ano.

“Queríamos terminar esta época com um sorriso e fizemo-lo. O Carlos no pódio foi a melhor forma de terminar um campeonato no qual fizemos progressos significativos em comparação com o ano passado”, afirmou o responsável pela Scuderia, Mattia Binotto no final da prova. “Estamos conscientes de que a diferença para aqueles que lutam pelos títulos ainda é muito grande, mas não se pode negar que demos um passo em frente considerável ao longo da época. O terceiro lugar no Campeonato de Construtores ficou a dever-se aos esforços de todos na equipa, na pista e em Maranello, que trabalharam com determinação, humildade e de uma forma unida. Este espírito de equipa e esta vontade de melhorar em conjunto estende-se também aos nossos pilotos, Carlos e Charles, que demonstraram com o seu desempenho e o seu comportamento que estão à altura da tarefa que lhes foi atribuída como pilotos da Scuderia Ferrari. São a melhor dupla da grelha. Agora podemos concentrar-nos a 100% no desenvolvimento do carro do próximo ano, quando queremos dar aos nossos fãs em todo o mundo algo para os animar. De facto, agradecemos-lhes pelo seu apoio inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis.”