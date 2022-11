GP Abu Dhabi F1, Mattia Binotto: “ninguém esperava que a Ferrari estivesse tão forte” | AutoSport

Desde os primeiros testes de pré-temporada que a Ferrari deu bons sinais e a expectativa era que pudessem regressar às vitórias e lutar pelos campeonatos. Os desempenhos nas primeiras corridas de 2022 comprovaram isso, mas depois de alguns erros, da equipa e dos pilotos, de falta de fiabilidade e resultados menos bem conseguidos – numa fase em que Red Bull, e depois Mercedes, desenvolveram bem os seus monolugares – a equipa italiana terminou a época a lutar pelos segundos lugares do campeonato de pilotos e construtores.

Em Abu Dhabi, Charles Leclerc bateu Sergio Pérez, encontrando-se em igualdade pontual com o piloto da Red Bull antes de começar a corrida, e garantiu o vice-campeonato, assim como a Ferrari consolidou o segundo posto entre os construtores, terminando à frente da Mercedes.

“Foi importante terminar bem a época. Este fim de semana ambos os pilotos tiveram um bom desempenho. Segundo no campeonato de pilotos e segundo nos construtores é a realização de uma época inteira, é o balanço de toda a época”, assegurou Mattia Binotto, responsável da Scuderia Ferrari. “Acho que ninguém esperava que a Ferrari estivesse tão forte no inicio [da época] depois das temporadas de 2020 e 2021”.

Mattia Binotto admitiu que houve “alguns altos e baixos durante a época, mas conseguimos ser competitivos e esse era o objetivo. Vencer é um passo acima. Ainda há muito a aprender e retirar daqui, sabemos disso, mas vamos trabalhar para o desafio do próximo ano”.

Binotto foi claro na entrevista quando questionado sobre quais foram os pontos fortes e fracos da equipa, esclarecendo que ainda há muito caminho para a equipa percorrer. “O nosso ponto forte foi ficarmos unidos, mesmo quando estávamos em situações complicadas tentamos reagir. O ponto fraco é que há ainda muito para aprender em todas as áreas – pit stops, estratégia, entre outras – e mesmo com o carro, temos de reforçar a fiabilidade e torná-lo mais rápido. Em pista temos um bom carro para a qualificação, mas não para a corrida”.

O responsável da Ferrari não quer colocar as expectativas muito altas para 2023 “porque podem ser erradas. No entanto, garante que a equipa fará os possíveis para que assim aconteça, sabendo de antemão que “há uma diferença” para a Red Bull “que precisamos de encurtar”. Essa será a ambição da Ferrari em 2023, diz Binotto, não comprometendo-se com o que não pode prometer agora.