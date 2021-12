GP Abu Dhabi, F1: Maioria dos pilotos gosta layout novo; Raikkonen tem dúvidas | AutoSport

A maioria dos pilotos aprovou as alterações ao traçado de Abu Dhabi. As mudanças localizam-se nas “extremidades” da pista com a entrada à reta oposta à reta da meta a ser feita agora por um gancho e não pela chicane que tornava essa zona muito lenta e pouco fluida. Esta entrada foi pensada para permitir aos pilotos que estão a tentar ultrapassar manterem-se perto do piloto perseguido e fazer uso da reta com maior eficácia. As curvas do terceiro setor também foram redesenhadas, tornando-se mais abertas e assim mais rápidas, para além da remoção da sequência de curvas lentas no final da segunda zona de DRS para uma zona com uma curva em gancho com ligeiro banking.

“Gosto da pista e das alterações que fizeram, tornaram-na mais agradável e muito mais fluida”, disse Lewis Hamilton no final do primeiro dia. O seu adversário no campeonato, Max Verstappen afirmou que as alterações “tornaram um pouco mais divertido pilotar. Em geral as curvas mais rápidas são mais divertidas, especialmente o último setor foi sempre um pouco mais apertado na curva.”

Esteban Ocon, que terminou o segundo treino com o segundo tempo mais rápido, explicou que o novo layout “provou ser bastante desafiante em muitos aspetos. Tive um pequeno episódio no TL1, quase no mesmo local onde Kimi teve o acidente no segundo treino, por isso é preciso ter cuidado ao forçar o andamento. Algumas das novas áreas são bastante complicadas, por isso é importante manter a atenção nessas curvas. Algumas das áreas da pista com novo asfalto são interessantes e a aprendizagem das mudanças aí ocorridas será importante para compreender como se comportam os pneus”.

Sebastian Vettel, que é da opinião que as mudanças no traçado “tornam a pista muito mais rápida, por isso é excitante. Penso que algumas destas curvas estranhas desapareceram, e temos algumas novas. Especialmente a curva 9 é bastante divertida. Ainda estou a aprender um pouco, mas parece ser divertida”. Kimi Raikkonen, que se despede das pistas este fim de semana, tem outra opinião e não apenas porque teve um acidente numa das curvas que sofreu alterações. “Retiraram uma das boas oportunidades de ultrapassagem na curva 9. É uma boa mudança, mas deveriam ter uma curva mais lenta porque quando se trata de curvas rápidas, é muito difícil ultrapassar. Por vezes, pergunto-me o que pensam quando fazem as mudanças, mas não faz mal, é diferente”.