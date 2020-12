GP Abu Dhabi F1: Luta pelo 3º lugar dos Construtores ao rubro

Na luta pela terceira posição no Campeonato de Construtores a batalha está ao rubro. À entrada para o Grande Prémio do Abu Dhabi, a Racing Point lidera com 194 pontos, mais 10 pontos do que a McLaren e 22 pontos do que a Renault. Após a qualificação, a McLaren é a mais bem posicionada, com a Renault a surpreender com uma sessão menos boa.

A McLaren está a ter uma excelente última ronda em 2020. Lando Norris qualificou-se na quarta posição, o melhor do ‘segundo pelotão’. Já Carlos Sainz ultrapassou os problemas de ontem com os pneus macios e conseguiu colocar o seu MCL35 na sexta posição, nesta que vai ser a sua última corrida antes da mudança para a Ferrari em 2021. No final, Sainz afirmou que “conseguimos ter mais velocidade na Q2 e no Q3. Fazer a Q2 com os pneus médios protege-nos de quem começa de 11º ou com os mesmos pneus. Não será fácil, mas estamos numa excelente posição. Vão existir muitas estratégias, muitas táticas e espero uma batalha dura”.

Na Racing Point, Lance Stroll é o melhor classificado, com o piloto canadiano a partir da oitava posição da grelha, com Pierre Gasly a separá-lo de ambos os Renault. Sergio Pérez foi penalizado por troca de componentes na unidade motriz do seu Racing Point e parte assim do final da grelha. No Sakhir, o mexicano venceu após estar em último na primeira volta e amanhã espera “recuperar o máximo de posições, mas aqui será diferente. Vamos tentar fazer algo diferente em termos de estratégia”.

Na qualificação no circuito de Yas Marina a Renault foi quem esteve pior. Esteban Ocon e Daniel Ricciardo não conseguiram estar entre os dez primeiros, com o piloto francês a falhar a Q3 por 0.077s. Já Daniel Ricciardo foi 12º e no final mostrava-se surpreendido com o resultado, afirmando que “foi uma surpresa desagradável porque não sei onde perdemos velocidade. Queremos fazer melhor amanhã e com a escolha livre de pneus isso pode acontecer”.

Mas, nem tudo é mau, porque ambos os carros da equipa francesa conseguem subir uma posição na grelha devido à penalização atribuída no Grande Prémio do Sakhir a Charles Leclerc, que cai de nono para 12º na grelha de partida para o Grande Prémio do Abu Dhabi.