GP Abu Dhabi F1, luta pelo 2º lugar: Leclerc ou Pérez? Ferrari ou Mercedes? | AutoSport

A corrida final do Mundial de F1 de 2022 está à porta com o Grande Prémio de Abu Dhabi.

Os vencedores do campeonato podem já ter sido decididos, mas ainda há muito para ‘jogar’, por exemplo, a luta pelo segundo lugar do campeonato.

Uma corrida absolutamente dramática no Brasil deixou dois pilotos infelizes por terem terminado diretamente atrás dos seus companheiros de equipa, mas foi fantástica para o que se espera da última ronda quando se trata da batalha pelo segundo lugar geral.

Tal como Lewis Hamilton e Max Verstappen estavam empatados em pontos quando se dirigiam a Abu Dhabi há um ano, desta vez são os segundos classificados na luta: Charles Leclerc e Sergio Perez.

Não é a mesma coisa, mas é o que temos…

Leclerc está para já à frente com base no seu número de vitórias, mas ambos têm 290 pontos, o que significa que quem terminar à frente do outro, desde que seja no top 10, garantirá o segundo lugar.

Mas não é apenas no campeonato de pilotos que o segundo lugar ainda está por decidir, já que o segundo lugar da Mercedes no Brasil – o primeiro desde Imola em 2020 – deixa-os apenas 19 pontos atrás da Ferrari.

É uma grande diferença, mas a Mercedes tinha ameaçado reclamar a sua primeira vitória do ano tanto em Austin como na Cidade do México antes de garantir o resultado em Interlagos, e eles superaram a Ferrari por 17 pontos no fim-de-semana passado com Carlos Sainz em terceiro e Leclerc em quarto. Portanto, não se pode descartar nada…