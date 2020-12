GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “Voltar ao ritmo não é nada fácil…”

Lewis Hamilton regressou ao W11 após ter testado positivo à COVID-19 antes do Grande Prémio do Sakhir. No Grande Prémio do Abu Dhabi, o campeão do mundo terminou a qualificação na terceira posição, ficando a 0.086s do tempo mais rápido de Max Verstappen.

No final, Hamilton explicou: “É muito bom estar de volta. Voltar ao ritmo não é nada fácil, depois de não ter estado na última semana. Mas, parabéns ao Max que fecha o ano com uma excelente prestação”.

“Nós tivemos algumas dificuldades com o equilíbrio do carro. Para a corrida, devemos fazer uma paragem, porque o pitlane é muito longo”, finalizou Hamilton.