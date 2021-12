GP Abu Dhabi, F1, Lewis Hamilton: “tenho a certeza de que vai ser à justa” | AutoSport

Lewis Hamilton foi o homem mais rápido do primeiro dia do GP de Abu Dhabi, mas tendo algumas dificuldades em conseguir acompanhar os Red Bull nos primeiros exercícios de simulação de corrida. O britânico garantiu, após o segundo treino livre, que ainda não sabe como será o ritmo real do adversário e que deverão estar muito próximos um do outro.

“Obviamente estamos muito perto um do outro e ainda não sabemos muito bem como será o ritmo mesmo depois das sessões, mas tenho a certeza de que vai ser à justa como foi nas corridas anteriores”, explicou Hamilton ao Motorsport.com. “Tentei persegui-los durante a simulação de corrida, penso que ia atrás de Perez, estava a tentar seguir, mas ainda não foi fácil de os seguir, mas penso que será melhor do que vimos no passado”. O piloto da Mercedes explicou ainda que a equipa fez alterações entre as sessões de treinos, mas que nenhuma das suas voltas foi “espantosa”. “Mudámos bastante o carro do primeiro para o segundo treino e pareceu-me ser um passo em frente, pelo que me sinto confortável com o carro em geral, mas nenhuma das voltas de hoje foi espantosa, por isso ainda devemos encontrar mais ritmo”.