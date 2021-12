GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “Quero acreditar que todos querem vencer da forma correta” | AutoSport

Com a questão do título ainda por decidir, e com a rivalidade tão intensa, muitos começaram a questionar se Max Verstappen (que tem vantagem no confronto direto) poderia provocar um incidente e assim garantir o título. Lewis Hamilton não quer acreditar nisso.

O britânico confia que todos os pilotos de F1 querem fazer de forma correta e não perde tempo a pensar nesses cenários:

“Como disse, não ponho perco energia nesse tipo de coisas”, disse Hamilton. “No final do dia, acredito que todos aqui correm para ganhar. Gostaria de acreditar que todos o querem fazer da forma correta para não deixar que isso me entre na mente”.

“Estou aqui para fazer o melhor trabalho possível com esta incrível equipa e nunca pensámos que iríamos estar em igualdade pontual para a última corrida. Tivemos uma incrível recuperação coletiva como equipa e temos estado numa ótima posição nestas últimas corridas, por isso vamos a todo o vapor com esse mesmo foco, e não desperdiçamos energia em coisas que estão fora do nosso controlo”.