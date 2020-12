GP Abu Dhabi F1: Lewis Hamilton quer novo contrato antes do Natal

No final do GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton deixou claro que quer resolver a sua situação contratual até ao Natal.

O piloto britânico não tem ainda acordo para as próximas épocas mas pretende que o acordo seja selado em breve:

“Adoraríamos que fosse feito antes do Natal. Planeio estar aqui no próximo ano, quero estar aqui no próximo ano e penso que nós, como equipa, temos mais a conquistar juntos, mais a alcançar no desporto, mas ainda mais fora do desporto. Espero que possamos começar a discutir esta semana e que consigamos assinar antes do Natal”.

Toto Wolff que também não tem contrato para a próxima época, indicou que continuará no seu papel actual pelo menos por mais uma época.