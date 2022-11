GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “o que sucedeu aqui sumariza a época, o W13 não é ‘o carro’, isso é certo” | AutoSport

Com o abandono no GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton não conseguiu ganhar uma corrida numa temporada de F1 pela primeira vez em 15 anos. Nada que já não se desconfiasse desde que terminou a qualificação, e bem cedo na corrida se percebeu que a Mercedes dificilmente sairia vencedora em Yas Marina. Quanto a Hamilton, cedo se meteu em ‘trabalhos’, quase a fazer um cavalinho, quando cortou uma chicane depois de Carlos Sainz não lhe ter deixado espaço numa tentativa de ultrapassagem, com o Mercedes W13, que não deixa saudades ao inglês, a ceder em termos mecânicos, na caixa de velocidades com o piloto da Mercedes a abandonar prematuramente

Acabou por ser George Russell a assegurar a única vitória da Mercedes na temporada. Quanto a Hamilton, já teve épocas pouco competitivas na F1, mas tinha conseguido obter pelo menos uma vitória em cada época. Também não conseguiu qualquer pole position e por fim, terminou em sexto no Campeonato de Pilotos, sua posição mais baixa de sempre: “já tive corridas piores, mas o que sucedeu aqui sumariza a época, o W13 não é ‘o carro’, isso é certo”, começou por dizer Hamilton, que teve muitos bons carros ao longo dos anos, e depois de tanto tempo, a Mercedes falhou. Não há bela, sem senão.