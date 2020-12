GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “O George (Russell) fez um trabalho espantoso”

Depois de uma corrida ausente, no Bahrein, Lewis Hamilton regressou para o GP de Abu Dhabi depois de apenas ontem ter sido autorizado a correr. De regresso à Williams esteve George Russell, que foi elogiado por Hamilton: “Penso que George fez um trabalho espantoso, e acho que todos sabem disso. Para mim, foi definitivamente estranho. Nos meus 27 anos de corridas, nunca faltei a uma, portanto, sim, um dia, escreverei um livro sobre isso. Mas como disse, estou apenas grato por estar de volta”, disse Hamilton que hoje teve alguma dificuldade no regresso:

“Só quero estar aqui e aproveitar este fim-de-semana e desfrutar do que faço. De resto, não temos nada a provar este fim-de-semana. Só estou aqui para me divertir”, disse.