GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “O carro não estava como eu tinha deixado”

Lewis Hamilton voltou ontem ao volante do W11 depois de ter ficado de fora do GP de Sakhir. O britânico notou diferenças no carro.

George Russell esteve aos comandos do carro de Hamilton no fim de semana passado e terá feito mudanças no carro ao nível do equilíbrio que não foram do agrado do campeão da Mercedes:

“Tive saudades de fazer o que adoro na semana passada, por isso fiquei muito feliz por chegar ao circuito esta manhã. Foi preciso uma sessão e meia para voltar ao ritmo , apesar de ter sido tão pouco tempo fora do carro.”

“O carro não estava exatamente o mesmo que eu tinha deixado, por isso estou agora a trabalhar para voltar a sentir-me mais confortável em termos de equilíbrio”.

“Tivemos um problema com os pedais e os travões na FP1 que nos custou cerca de 40 minutos de tempo de pista, mas a equipa fez um ótimo trabalho para mudar tudo tão rapidamente; há já três semanas que eles estão trabalhar e ainda continuam a forçar. As sessões correram todas bem, na última senti-me um pouco melhor, embora não tenhamos conseguido fazer um stint longo.”