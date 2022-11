GP Abu Dhabi F1: Lewis Hamilton não é penalizado | AutoSport

Os comissários desportivos do GP de Abu Dhabi consideraram que Lewis Hamilton tomou todas as medidas necessárias para cumprir o regulamento após a sessão de treinos livres 3 ter sido suspensa sob bandeira vermelha e, portanto, não se justifica uma penalização. .

Na sequência do incidente durante a sessão de treinos desta manhã, os comissários de ouviram Lewis Hamilton e um representante da Mercedes, ao mesmo tempo que analisavam os dados e vídeo no carro. Hamilton declarou que estava numa volta rápida, viu a luz vermelha dos painéis, imediatamente levantou completamente o acelerador e travou, enquanto verificava os seus espelhos à procura de carros a seguir na proximidade. Afirmou que, ao fazê-lo, tinha ultrapassado o Haas de Kevin Magnussen.

Os comissários tomaram nota do precedente em relação ao Grande Prémio dos Países Baixos de 2021 (Max Verstappen), em que não foi tomada qualquer medida contra o piloto em condições semelhantes.