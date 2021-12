GP Abu Dhabi, F1, Lewis Hamilton: “Foi uma volta fantástica da parte dele” | AutoSport

Lewis Hamilton parecia ter alguma vantagem depois dos treinos livres, mas na Q3 a volta de Max Verstappen foi muito rápida e nem com a pista “limpa” na última tentativa, o britânico conseguiu destronar o seu rival da pole provisória.

“Em primeiro lugar, o Max fez hoje uma grande volta. Não consegui competir com esse tempo no final da sessão. Parecia muito forte nos treinos. Simplesmente não podíamos responder a essa volta. Foi uma volta fantástica da parte dele.”

Respondendo a David Coulthard sobre o porquê da falta de ritmo, Hamilton acrescentou: “Na primeira volta, perdi um pouco de tempo na curva 5. Mas a última volta foi boa e limpa, não consegui ir mais depressa. Não sei se foi a preparação dos pneus ou o que quer que fosse em termos de volta, mas mesmo assim, não consegui bater o tempo que ele fez hoje – ele merece totalmente a pole”.Amanhã, Verstappen sai da pole para a corrida e com pneus macios no carro, ao contrário de Hamilton que parte com pneus intermédios. “Ainda estou na primeira fila. Temos obviamente a diferença entre os pneus, mas estou grato por poder ver por onde ele vai. E depois podemos tentar lutar a partir daí”.