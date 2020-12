GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “Foi bom ver quatro carros a lutar pelo topo”

Lewis Hamilton regressou ao Mercedes W11 este fim de semana para o Grande Prémio do Abu Dhabi. Depois de ter testado positivo à COVID-19 e falhado o Grande Prémio do Sakhir, Hamilton voltou a pisar o pódio, terminando a última ronda do campeonato na terceira posição.

“Os Red Bull Racing estiveram muito longe de nós. Tiveram um grande ritmo e o Alex [Albon] também fez um bom trabalho. Foi bom ver quatro carros no topo. Espero que em 2022 os carros consigam seguir mais perto com a proposta do Ross [Brawn]. Aqui, se estás a três segundos o ar turbulento não te deixa aproximar muito”, disse Hamilton.

“Não se pode vencer todas. Considerando as últimas semanas, estou muito contente agora. Não estou a 100%, mas, parabéns ao Max. Hoje foi muito difícil fisicamente, mas ainda bem que já terminou”, afirmou Hamilton no final da corrida.